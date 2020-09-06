2020/09/06 | 20:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر “تقدم” جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد الاثنين.

التالي

منذ ساعة واحدة

الفياض وبلاسخارت يبحثان الجهود المشتركة من اجل ترسيخ دعائم الاستقرار

منذ ساعتين

الحلبوسي والبارزاني يؤكدان على توحيد الرؤى السياسية وتحمل المسؤوليات لتجاوز التحديات

منذ 5 ساعات

الكاظمي و بلاسخارت يبحثان تنفيذ برامج مكافحة التطرّف

منذ 5 ساعات

علاوي يحذر من نتائج كارثية في الانتخابات المقبلة

منذ 5 ساعات

وزير الصحة: وفرنا جميع علاجات كورونا وبكميات كبيرة

منذ 7 ساعات

الحلبوسي يبحث مع السفير الاميركي تعزيز التعاون الاستراتيجي والتنسيق في المجالات كافة

منذ 8 ساعات

الحلبوسي في أربيل لبحث ملف الانتخابات المبكرة

منذ 22 ساعة

رئيس البرلمان: مايتم التوافق عليه بشان الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات سيطرح الخميس المقبل

منذ 23 ساعة

المالكي وصالح يبحثان جهود اجراء انتخابات مبكرة ونزيهة

منذ 23 ساعة

الحلبوسي يوجه بعرض جدولٍ على النواب ووسائل الإعلام يتضمن القوانين الموجودة في أدراج كلِّ لجنة برلمانية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول اعمال جلسة البرلمان ليوم غد الاثنين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدول اعمال جلسة البرلمان ليوم غد الاثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).