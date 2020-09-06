الصحة النيابية تتبنى موقفا من مقترحات العودة للحظر الشامل أو الجزئي

2020/09/06 | 20:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قالت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأحد، أن عودة الحظر الشامل او الجزئي لن يحقق شيئاً على مستوى عدد الاصابات بفيروس كورونا.

وبين عضو اللجنة غايب العميري في تصريح رسمي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (6 ايلول 2020) إن "زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا يعود إلى عدم الالتزام الواقعي من قبل المواطنين بالإرشادات التي تقدمها وزارة الصحة"، لافتا إلى أن "الكثير من المواطنين غير ملتزمين بالتعليمات الوقائية كلبس الكمامة والكفوف والتباعد الاجتماعي، فضلا عن التجمعات البشرية".

وأضاف أن "عودة الحظر الشامل أو الجزئي لن يحقق شيئا مستقبلا كونه لم يحقق سابقا، حيث كان الحظر أمنيا فقط بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية"، مبينا أنه "لا توجد جدوى حقيقية من فرض الحظر إذا لم يلتزم المواطن بالإجراءات الوقائية وعلى رأسها التباعد الجسدي ومنع التحمعات البشرية".

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