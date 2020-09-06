الداخلية تعلن نتائج عمليات استخبارية في محافظتين

2020/09/06 | 20:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، الأحد، اعتقال 25 متهما مطلوبا للقضاء في بغداد وكركوك.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (6 أيلول 2020)، انه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية ولتنفيذ أوامر القبض القضائية الصادرة من القضاء، نفذت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية عملية استخباراتية نتج عنها إلقاء القبض على (21) متهما بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد، ومن المطلوبين وفق احكام ومواد جنائية مختلفة صادرة من القضاء".

وأضاف البيان، ان "من بينهم (3) مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، وتم تدوين أقوالهم جميعا واحالتهم الى جهات الطلب بموجب وصولات استلام رسمية".

كما وذكرت الوكالة نفسها في بيان آخر اليوم الأحد، إلقاء القبض على أربعة "ارهابيين" وضبط كدس للعتاد في كركوك، موضحة ان "الارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، فضلا عن ضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش الإرهابي احتوى على قذائف هاون واطلاقات أسلحة مختلفة، وقد تم إيداعهم التوقيف ورفع المخلفات الحربية بدون حادث يذكر".

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