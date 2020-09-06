المالكي يشارك في حملة أطلقتها جهات على صلة بالفصائل المسلحة

2020/09/06 | 20:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرهاجم رئيس الوزراء الأسبق ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأحد، من وصفهم بـ"المفترين" على المرجعية الدينية العليا في النجف، في سياق حملة أطلقتها جهات إعلامية على صلة بالفصائل المسلحة.

وقال المالكي في تغريدة، 6 أيلول/سبتمبر، ‏إن "استهداف المرجعية الدينية والكذب عليها وتشويه مواقفها، هي ظاهرة مرفوضة ومستهجنة من أي طرف جاءت".

وأضاف، "لأن أعداء العراق والمتنكرين لوحدته وسلامة سيادته الوطنيه يشعرون أن المرجعية هي الحصن المنيع والسد الحامي للوحدة والسيادة، فإنهم يعملون دومًا على فصل الأمة عن قيادتها الحكيمة".

وتابع، "فاتهم أن الشعب العراقي بكل قواه وقومياته ومذاهبه يحترم ويمتثل لموقف المرجعية التي أثبتت أنها صاحبة الكلمة العليا والموقف الذي حمى الديمقراطية وحقن الدماء".

وختم المالكي بالقول، إن "المتنكرين لدور المرجعية والمفترين عليها هم قلّة محدودة، وعليهم أن يلتزموا ويحترموا حيثيتها وإرادتها لأنها تمثل إرادة الشعب".

وجاءت تصريحات المالكي في سياق حملة بدأتها أطراف على صلة بالفصائل المسلحة الموالية لإيران بعد انتقادات أطلقها النائب فائق الشيخ إلى المرجعيات الدينية لعدم "اتخاذ موقف" من عمليات قتل الناشطين والمتظاهرين.

وقال الشيخ علي في حوار تلفزيوني، إن "انتقاده لا يقتصر على المرجعية الدينية في النجف بل جميع المرجعيات ومنها مرجعية المرشد الإيراني الأعلى خامنئي".

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