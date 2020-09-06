محكمة سعودية تصدر حكما في قضية

2020/09/06 | 20:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تلفزيون الإخبارية السعودي الرسمي، الأحد، إن محكمة أصدرت حكما بالإعدام على ثلاثة أشخاص لضلوعهم في هجوم بمدينة جدة فجّر خلاله رجلان نفسيهما بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة

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