تساؤلات عن الجامعة الامريكية في بغداد

2020/09/06 | 20:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علمت عن طريق الصدفة قبل اشهر، من موقع مكتب معماري تركي، بان جزءا من الموقع الرئاسي السابق في موقع نادي الفارس العربي ( مجمع قصر الفاو) قد تم تخصيصه لجامعة خاصة (غير ربحية… ) تحت اسم (الجامعة الامريكية العراقية في … Readmore

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