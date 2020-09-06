كورونا يغلق سفارة عراقية في الخارج

2020/09/06 | 20:19 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلن السفير العراقي لدى تركيا، حسن الجنابي، غلق السفارة العراقية امام المراجعين حتى يوم 14 أيلول الجاري بعد ملامسة أحد المراجعين المصابين بفيروس كورونا لموظفين في السفارة.





وقال الجنابي في منشور على صفحته في الفيسبوك "نعلن بأسف شديد غلق السفارة العراقية امام المراجعين حتى الاثنين 14 ايلول، فقد تأكدنا قبل قليل بأن احد المراجعين الذين تابع معاملته لعدة ايام داخل البناية ولامس أكثر من موظف كان مصابا بكوفيد-19".

وأضاف "سنقوم خلال الاسبوع هذا بتعفير البناية بصورة دقيقة ثم فحص الموظفين جميعا قبل بدء الدوام".

وأعتذر الجنابي "من المواطنين الذين سجلوا للمراجعة هذا الاسبوع وسيرحل التسجيل حتى الأسبوع المقبل، أرجو تفهم الدوافع وهو المحافظة على صحة الجميع".

عمارالمسعودي

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