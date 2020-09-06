الصحة تصدر أمرا وزاريا خاصا لخريجي الملاكات الطبية

2020/09/06 | 20:22 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا إن آر تي

اصدرت وزارة الصحة، الأحد، أمرا وزاريا خاصا بتوزيع الملاكات من الخريجين المشمولين بقانون التدرج الطبي لسنة 2018-2019.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (6 أيلول 2020)، انه "استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 92 لسنة 2020 والموصى به بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد (13673) في 19/ 8/ 2010 ومصادقة وزير الصحة والبيئة، واشارة الى مذكرة دائرة التخطيط وتنمية الموارد/قسم تطوير القوى العاملة المرقمة (2703) في 6/ 9 /2020، اصدرت وزارة الصحة والبيئة امرا وزاريا خاصا بتوزيع الخريجين من الأطباء واطباء الاسنان والصيادلة وخريجي كليات التمريض والكليات التقنية الطبية ومعاهد التمريض ومعاهد التقنيات الطبية واعداديات التمريض والقبالة والتوليد والاسعاف الفوري لسنة 2018- 2019 للدورين الاول والثاني استنادا لاحكام قانون تدرج ذوي المهم الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته".

وأضاف البيان، "مع مراعاة إقرار قانون الموازنة لتهيئة التخصيص المالي لصرف رواتبهم ولا تحسب مباشرتهم الا بعد اقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية وسوف تتم المباشرة بعد اقرار الموازنة من قبل مجلس النواب وتوفير التخصيص المالي من قبل وزارة المالية".

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