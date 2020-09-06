مدرب ينتقد حالة غريبة في الدوري العراقي

2020/09/06 | 20:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

انتقد مدرب حراس المرمى ضياء جبار، احدى الحالات الغريبة في الدوري العراقي.

وقال جبار في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “رئيس أحد الاندية يتعاقد مع مدرب براتب مليوني دينار ويجلب لاعبين محترفين سعر الاعب ٢٥٠ الف دولار”.

وأضاف ان “المدرب يجب ان تكون له أهمية كبيرة لدى الإدارة، اين قيمة المدرب وكيف يرضى المدرب بهكذا عرض لا يليق باسمه وسمعته مع الفريق”.

يذكر ان نادي الديوانية تعاقد مع لاعبين محترفين بقيمة 250 الف دولار، بينما مدربه حازم صالح يتقاضى مليوني دينار فقط.



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