2020/09/06 | 20:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة … جدول أعمال البرلمان لجلسة يوم غد الاثنين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة … جدول أعمال البرلمان لجلسة يوم غد الاثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).