2020/09/06 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كوسلا_ابشن إنتهاك حقوق المعتقلين السياسيين من أجل القضية الريفيةتفاقم النزعة العرقية والتمييز العنصري الجغرافي من تهميش وإقصاء وإستبداد للشعب, يهدد مكونات المجتمعات المحلية في سيادتها و قوتها اليومي ومصيرها, ما يدفع الشباب خصوصا الى التهجير القسري, كما يدفعهم الى إشعال الانتفاضات السلمية تنديدا بسياسة التمييز العرقي وتفقير الجهات المهمشة, و بسبب السياسة العرقية الكولونيالية من البديهي منع كل أشكال ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنتهاك حقوق المعتقلين السياسيين من أجل القضية الريفية - كوسلا ابشن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنتهاك حقوق المعتقلين السياسيين من أجل القضية الريفية - كوسلا ابشن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).