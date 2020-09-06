أربعة قوانين على جدول أعمال البرلمان في جلسة الغد

2020/09/06 | 20:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، الأحد جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد الاثنين. وقالت الدائرة في وثيقة، تلقى "ناس" نسخة منها، (6 أيلول 2020)، إن "جدول اعمال الجلسة رقم (۲) الاثنين 7 / أيلول/ ۲۰۲۰، كالتالي:

أولاً: عرض سير الاجراءات التشريعية لمشاريع ومقترحات القوانين المحالة إلى اللجان النيابية كافة.

ثانيا: القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون كلية الشرطة رقم (۳۷) لسنة ۲۰۰۰.



( لجنة الامن والدفاع).



(4 مادة).

ثالثا: القراءة الأولى لمشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة التصدي لفيروس كورونا.



(لجنة الصحة والبيئة ، اللجنة المالية)، ( 4 مادة).

رابعا: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية اللجنة القانونية، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي)، ( مادة)

خامسا: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون الأندية الرياضية، (لجنة الشباب والرياضة)، ( مادة).

سادسا: مناقشات عامة (15 دقيقة).

تبدأ الجلسة الساعة : الواحدة بعد الظهر.

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