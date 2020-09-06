موقع جي زيرو ميديا: إيران تشهد منذ مطلع العام 2020 أزمات متلاحقة

2020/09/06 | 20:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت إيران منذ مطلع العام الحالي الفين وعشرين أزمات متلاحقة، تسببت باندلاع اضطرابات ومظاهرات داخل البلاد.

ويرصد تقرير أعده، ويليس سباركس، الباحث ومحرر في مجموعة أوراسيا، ونشره موقع جي زيرو ميديا، ثماني أزمات كبرى، تواجه إيران حاليا، أربكت نظام المرشد علي خامنئي، وتهدده بالانهيار، ويعد مقتل سليماني الازمة الأولى، والثانية إسقاط الطائرة الأوكرانية والثالثة وباء كورونا والرابعة العقوبات الأميركية، والخامسة استهداف منشآت نووية والسادسة انفجار بيروت والسابعة اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي والثامنة الانتخابات الرئاسية الأميركية.

https://www.gzeromedia.com/iran-hates-2020-more-than-you-do

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