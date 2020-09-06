روبن يسجل هدفه الأول مع جرونينجن بعد 18 عاما

2020/09/06 | 20:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحرز اللاعب الهولندي المخضرم آريين روبن، الذي قرر العودة للعب مجددا بعد اعتزاله في عام 2019، هدفا مع فريق جرونينجن -الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية- من جديد بعد 18 عاما.

وسجّل روبن اليوم الأحد هدفا رائعا عن طريق تسديدة أرضية قوية من على حدود المنطقة سكنت الزاوية اليسرى لحارس فريق أرمينيا بيليفيلد الألماني في الدقيقة (17) من اللقاء.

وكان آخر هدف أحرزه الدولي الهولندي صاحب الـ36 عاما مع فريق جرونينجن في 28 أبريل/نيسان عام 2002 قبل أن ينتقل بعد ذلك لفريق بي إس في آيندهوفن ثم تشيلسي الإنجليزي ثم ريال مدريد وأخيرا بايرن ميونخ.

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