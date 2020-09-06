2020/09/06 | 20:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ما يحتاجه الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي عبر قناة “TF1” الفرنسية: “خسارة المباراة النهائية لدوري الأبطال (أمام البايرن) أمر محزن، وخيبة أمل لا توصف ولكن يجب أن نتعامل مع الواقع”.

وأضاف: “بالتأكيد بي إس جي تطور كثيرا بتأهله للنهائي بعدما عانينا كثيرا من قبل لأجل الوصول لدور الثمانية، ولكن هناك أندية تخسر المباراة النهائية، وتفوز باللقب في العام التالي”.

وأتم كيليان مبابي تصريحاته: “نحتاج لصفقات جيدة، نحتاج لشراء لاعبين جدد، أتمنى أن نبرم تعاقدات مميزة”.

وقدم باريس موسما مميزا تأهل فيه لنهائي دوري الأبطال لكنه خسر بهدف نظيف أمام بايرن ميونخ الألماني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبابي يحدد ما يحتاجه باريس للفوز بدوري الأبطال) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبابي يحدد ما يحتاجه باريس للفوز بدوري الأبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).