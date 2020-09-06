2020/09/06 | 20:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاردي بي الوجه الجديد لدار بالنسياغا للأزياء { باريس (أ ف ب) – اختيرت مغنية الراب الأمريكية كاردي بي لتكون أحد وجوه حملة الخريف والشتاء لدار بالنســـــياغا الفرنسية للأزياء، على ما أعلنت الدار في بيان.وأوضحت الدار أن (صور مجموعة خريف سنة 2020 وشتائها أنتجتها شبكة أصدقاء بالنسياغا التي تتواصل بواسطة الشاشات رغم تدابير الحجر […]

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