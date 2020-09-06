2020/09/06 | 20:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المطربة السورية هويدا يوسف في ضيافة (الزمان): تراجع الذائقة الطربية يسهم في إنتشار الأغاني الهابطة الموصل – جاسم حيدر مطربة سورية شابة، برز نجمها منتصف تسعينات القرن العشرين ومن خلال إحدى المهرجانات الغنائية، تلك هي المطربة المعروفة هويدا يوسف، قلنا لها : حدثينا عن نفسك ؟ فاجابت : كما تعلمون بداياتي مع الفن كانت منتصف […]

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