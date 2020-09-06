2020/09/06 | 20:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا لا تحاور ؟ ..حاور – مجيد السامرائي اتلقى رسائل ومهاتفات ومكالمات من محبين على مدار الايام فيها طلب يخلو من الالتماس ..حاور !! فعل أمر يقتضي التنفيذ ..ولامهرب لي الا ان اقول صاغرا : حاضر ..ثم يأتون بقائمة اسماء لم يظهروا معي لعلل ودواع شتى..وعبثا اسعى الى بث مايراه اللغويون واهل الصرف […]

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