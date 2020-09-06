ما موقف الدول العربية من أزمة فيضانات السودان؟

2020/09/06 | 20:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ يتعرض السودان ، فى الوقت الحالي ، إلى أزمة إنسانية ، من جراء الفيضانات والسيول ، التى تشهدها البلاد ، وتسببت فى غرق مدن عديدة ، ومصرع العشرات ، وتشريد الآلاف من الأسر السودانية.الذى جاء على الأخضر واليابس، ومع إعلان السودان منطقة كوارث طبيعية، وكان للدول العربية موقفا داعما للبلد الشقيق، […]

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