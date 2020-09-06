كورونا… الكشف عن نتائج “غريبة” للعلاج الصيني على 3 الاف شخص

2020/09/06 | 20:44 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

قال الرئيس التنفيذي لشركة سينوفاك الصينية للتكنولوجيا الحيوية إن حوالي 90 ٪ من موظفي الشركة وأسرهم تعاطوا لقاحًا تجريبيًا لفيروس كورونا طورته الشركة، وذلك في إطار برنامج حكومي مخصص لتجريب لقاحات محتملة.

ويهدف البرنامج إلى إعطاء أولوية لتحصين الموظفين الأساسيين في حالة عودة تفشي وباء كوفيد 19، حتى لو كانت بقية التجارب لاتزال قيد الإجراء.

والبرنامج مخصص لمجموعات محددة، بما في ذلك الطواقم الطبية وأولئك الذين يعملون في أسواق المواد الغذائية وفي قطاعي النقل والخدمات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سينوفاك، يين ويدونغ لرويترز، إنه تجرى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وإن اللقاح سيتم اختباره على نحو 2000 إلى 3000 موظف وعائلاتهم على أساس تطوعي فى هذه المرحلة.

وأضاف ويدونغ إن أولئك الذين اختاروا التطعيم، ومن بينهم زوجته ووالديه، تم إبلاغهم بالآثار الجانبية المحتملة قبل أخذ اللقاح، وأن لقاحه لم يكمل إلا التجارب المبكرة والمتوسطة.

و أكد الرئيس التنفيذي لشركة سينوفاك، الذي خضع للتجربة أيضا، أن معدل حدوث ردود الفعل السلبية بين أولئك الذين تم تطعيمهم كان “منخفضًا جدًا”.

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