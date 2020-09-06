إعادة ارسالتين مخالفتين إلى سوريا وايران في منفذي القائم والمنذرية

2020/09/06 | 20:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز } أعلنت هيأة المنافذ الحدودية اليوم الأحد اعادة ارسالتين مخالفتين إلى الجانب السوري والايراني في منفذي القائم والمنذرية الحدوديين.ذكرت الهيأة في بيان تلقت { الفرات نيوز } نسخة تم" إعادة عجلة نوع (براد) محملة بالفاكهة في منفذ المنذرية الحدودي في محافظة ديالى إلى الجانب الإيراني لعدم وجود إجازة استيراد خاصة للبضاعة ، مبينةً أنها أعيدت المادة وفق محضر أصولي من لجنة شكلت لهذا الغرض أعضاؤها الجهات المختصة في المنفذ الحدودي." وأكدت الهيأة أنها "أعادت ارسالية مادة (الألبان) إلى الجانب السوري عبر معبر البوكمال الحدودي لعدم وجود إجازة استيراد ومخالفتها الضوابط والتعليمات".آية حسين

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