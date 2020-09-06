بعد عام على اشعالهم فتيل الاحتجاجات.. حملة الشهادات العليا يصعدون تظاهراتهم (صور)

2020/09/06 | 20:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تظاهر العشرات من حملة الشهادات العليا في العاصمة بغداد، الأحد، للمطالبة بالتعيين وتوفير فرص العمل لهم.

وشهدت التظاهرة التي انطلقت من منطقة العلاوي الى المنصور وسط بغداد، اليوم، (6 أيلول 2020)، مشاركة خريجين من مختلف المحافظات، وطبع بعضهم لافتة تحمل صورته واسمه وتخصصه وعبارة تمثل مطلبه وحملها خلال المسيرة.

يذكر أن حملة الشهادات العليا نظموا في وقت سابق تظاهرة أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق الطلب ذاته.

ويصادف موعد هذه التظاهرات لما جرى العام الماضي من احداث كان انطلاقها من حملة الشهادات العليا بعد فض اعتصامهم المفتوح الذي استمر 100 يوم أمام مجلس الوزراء في منطقة العلاوي وسط بغداد.

وانتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صورا تظهر الإذلال الذي تعرض له الأكاديميون العاطلون عن العمل، وسرعان ما خرجت تظاهرات في عدة محافظات تندد بالقمع الذي جرى على أيدي أجهزة السلطة.

كما استنكرت منظمات حقوقية استخدام القوة لفض الاعتصام السلمي، وأجبر اتساع رقعة التنديد وزارة الداخلية إلى تشكيل لجنة للتحقيق في أعمال العنف المرتكبة من قبل قوة مكافحة الشغب.

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