دراسة: فحص اللعاب يغني عن مسحة الأنف للكشف عن «كورونا»

2020/09/06 | 21:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] أنهى باحثون في إمارة دبي دراسة حول فعالية استخدام اللعاب كبديل فاعل عن مسحة الأنف للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد.

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