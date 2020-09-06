“غزوة كبيرة” ينفذها كورونا في جانب الكرخ… اصابات تتصاعد بــ”ارقام مقلقة”!

2020/09/06 | 21:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت دائرة صحة الكرخ، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 522 موزعة كالآتي:أبو غريب ——— 26ابو دشير ——— 14الاسكان ———- 5الاعلام ———— 17البياع ————- 20التاجي ———- 11التراث ———— 2الحارثية ——— 3الحرية ———- 20الخطيب ——- 5الدورة ———- 36الدولعي ——- 5الرحمانية —— 4السيدية ——— 22الشالجية ——- 12الشرطة الرابعة —— 2الشعلة ——— 24الصالحية ——- 2الطارمية ——- 5الطوبجي —— 1العامرية ——- 6العطيفية —— 15الغزالية ——— 11القادسية ——- 9الكاظمية ——- 32اللطيفية ——- 1المحمودية —- 30المعالف ——- 2المشاهدة —— 2المكاسب —— 2المنصور ——- 12المواصلات —- 1النصر والسلام —- 3اليوسفية ——— 3اليرموك ———- 31جكوك ———— 3حي الجامعة —— 13حي الجهاد ——- 26حي الخضراء —- 4حي العامل ——- 29حي العدل ——- 12سبع البور ——— 5سويب ———— 1صدر اليوسفية — 3ناحية الرشيد —- 3سكنة جانب الرصافة ——— 19محافظة ذي قار ——— 2محافظة الديوانية ——- 2محافظة ديالى ———- 1محافطة نينوي ——— 1محافظة كربلاء ———- 1محافظة ميسان ——— 1

الشفاء:400الوفيات :2

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