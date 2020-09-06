المحنا: عمليات مصادرة السلاح المنفلت في العراق غير محددة بزمان ومكان

2020/09/06 | 21:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة الداخلية إن عمليات مصادرة السلاح المنفلت واسعة وغير محددة بزمان ومكان وتهدف لمعالجة الظواهر السلبية بالمجتمع قبيل موعد الاستحقاق الانتخابي.

المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، أشار الى ان قيادات العمليات لكل محافظة مستمرة في تنفذ حملات إنهاء المظاهر المسلحة ومصادرة السلاح المنفلت على الرغم من العقبات الكبيرة مرجحا ان تشمل العمليات العسكرية جميع انحاء العراق وتحقق أهدافها بفترة قياسية.

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