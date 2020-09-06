الصحة العراقية: أمر وزاري بتوزيع الملاكات من الخريجين المشمولين بقانون التدرج الطبي

2020/09/06 | 21:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الصحة، امرا وزاريا بتوزيع الملاكات من الخريجين المشمولين بقانون التدرج الطبي.

الوزارة وفي بيان لها أعلنت اصدار أوامر وزارية خاصا بتوزيع الخريجين من الأطباء واطباء الاسنان والصيادلة وخريجي كليات التمريض والكليات التقنية الطبية ومعاهد التمريض ومعاهد التقنيات الطبية واعداديات التمريض والقبالة والتوليد والاسعاف الفوري لعامي الفين وثمانية عشر والفين وتسعة عشر.

واكد البيان ان القرار تضمن مراعاة إقرار قانون الموازنة لتهيئة التخصيص المالي لصرف رواتبهم حيث لن تُحسب مباشرتهم الا بعد اقرار قانون الموازنة العامة من قبل مجلس النواب وتوفير التخصيص المالي من قبل وزارة المالية.

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