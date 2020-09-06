2020/09/06 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم عن بعد بين أخلاق التكنولوجيا وأخلاق المجتمع – وليد عبد الحي يوم أمس، عقدت آخر امتحان لي في حياتي الجامعية، وكان الامتحان ” عن بعد”، وأود أن أنقل لكم ما رصدته خلال الفصلين (الثاني من العام الدراسي الحالي والفصل الصيفي)، وسأعبر عن استنتاجاتي بالارقام، مع كامل مسؤوليتي عما أقول: 1- خدعة الحضور: ما أن […]

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