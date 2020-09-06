2020/09/06 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص بالنساء القضية ليست ضد أحد – غزوان اسماعيل السامرائي من المعلوم أن مجتمعنا مجتمع كما يطلق عليه مجتمع شرقي – عربي – إسلامي – محافظ – له تقاليده والتي قسم منها متمسك بها إلى الآن ولا يمكن التنازل عنها ومنها تقاليد هي ليست بالعيب أو مخالفة للشرع ولكنها موجودة إلى الآن وكذلك منها عادات […]

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