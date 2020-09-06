2020/09/06 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغرب بحيرات العالم – إلهام العبيدي بحيرة ساوا….وهي من أغرب البحيرات الموجودة في العالم وتقع في العراق وساوا تعني العجوز وهذه الكلمة متداولة لدى مسيحيي العراق ويذكر أن هذه الكلمة مأخوذة من كلمة سورث باللغة الارامية.وتعد البحيرة اليوم من المواقع السياحية المهملة التي لم تحظ بالاهتمام الكافي بالرغم من انها أقدم البحيرات الموجودة […]

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