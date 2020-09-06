المالية النيابية تكشف حجم البطالة في العراق منذ انتشار فيروس كورونا

2020/09/06 | 21:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد الصفار، الاحد، عن حجم البطالة في العراق خلال فترة تفشي فيروس كورونا.

وقال الصفار في حديث لـ/ المعلومة/،ان نسبة البطالة في العراق قبل انتشار فيروس كورونا وحصول العزل الاقتصادي الكبير كانت لاتزيد عن 20% وفق بيانات وزارة التخطيط لكنها الان ووفق المؤشرات المتوفرة تجاوزت الـ40% وهي نسبة عالية جدا تظهر حجم الضرر الكبير التي تسببت به الجائحة في قطع مصادر اعداد كبيرة سواء في الاسواق او المصانع او بقية القطاعات الاخرى”.

واضاف، ان “حلول متعددة يمكن اعتمادها في مواجهة البطالة بالعراق هي دعم القطاع الخاص واعادة احياء القطاعات المتضررة بالاضافة الى سن تشريعات تساوي الامتيازات بين العاملين في القطاع العام والخاص وخلق مشاركة حقيقية للقطاع الخاص ودعمه بشكل مباشر لانه قادر على استيعاب الكثير من الايادي العاملة”.

واشار الى ان” التعيينات الحكومية لن تعالج البطالة وسنزيد من الاعباء المالية على الدولة وتخلق البطالة المقنعة مؤكدا بان الانفتاح على القطاع الخاص امر بالغ الاهمية لان حجم البطالة عالي جدا”.

وتسببت جائحة كورونا في ارتفاع حاد في معدلات البطالة في اغلب المحفظات العراقية.



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