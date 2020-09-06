ديالى تعيد فتح 4 طرق اغلقت قبل 13 سنة بسبب المفخخات

2020/09/06 | 21:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اعلن مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، عن اعادة فتح 4 طرق مغلقة منذ 13 سنة في بعقوبة.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “شرطة ديالى اعادت مساء اليوم فتح 4 طرق مغلقة في الاحياء الشرقية لمدينة بعقوبة اغلقت قبل 13 سنة لحماية المدنيين من مفخخات تنظيم القاعدة الارهابي ودرء مخاطر الاستهداف المباشر للازقة والاحياء السكنية”.

واضاف، ان “95% من احياء وازقة بعقوبة باتت بدون اي قطوعات امنية بسبب عمليات فتح الطرق ورفع الصبات الكونكريتية في مسعى لجعل العام الجاري 2020 عام انهاء كل القطوعات التي تم وضعها في سنوات الاضطرابات الامنية بين اعوام 2006-2009 في بعقوبة وبقية المناطق”.

وكانت الاجهزة الامنية في ديالى اضطرت بعد 2006 الى اغلاق اغلب الطرق في بعقوبةومحيطها بعد انتكاسات الوضع الامني ودرء مخاطر الارهاب عن الاهالي.



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