الكاظمي يجتمع بوزراء ومسؤولين بشأن البصرة ويصدر توجيهات

2020/09/06 | 21:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اجتماعا مع كل من وزراء النفط والإعمار والاسكان والموارد المائية ومحافظ البصرة، إضافة الى عدد من المسؤولين الحكوميين، تمت خلاله مناقشة تنفيذ المشاريع الخدمية في محافظة البصرة، ومشاريع الإعمار فيها".





ووجّه الكاظمي خلال الاجتماع بحسب بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "بإدراج مشروع قناة البدعة الأنبوبي ضمن موازنة عام 2020، مع الإسراع بوتيرة العمل فيها لإنجازها".

كما وجه "بان يدرج مشروع ماء البدعة الإستراتيجي ضمن موازنة عام 2021".

ووجّه الكاظمي "الجهات المعنية بتعديل التصميم الأساسي لمحافظة البصرة، بما يمكّن الحكومة من إضافة المزيد من المشاريع التنموية، ويحقق أفضل الخدمات لأهالي البصرة".

عمار المسعودي

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