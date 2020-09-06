الإعلام الأمني: سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد

2020/09/06 | 21:21 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} اعلنت خلية الاعلام الامني،الاحد، سقوط ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا على مطار بغداد الدولي.





وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت على مطار بغداد الدولي، مساء اليوم الأحد ، أحدها سقط على مرآب للعجلات في المطار المدني، مما ادى الى تضرر ٤ عجلات مدنية للمواطنين".

ولفت الى أن "انطلاقها كان مِن منطقة الزيتون في قضاء ابي غريب غربي العاصمة".

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