2020/09/06 | 21:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، عن سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا على مطار بغداد الدولي.

وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا، سقطت على مطار بغداد الدولي، مساء اليوم الأحد “.

واوضحت، ان “احد الصواريخ سقط على مرآب للعجلات في المطار المدني، مما ادى الى تضرر ٤ عجلات مدنية للمواطنين”، لافتة الى انه “تبين أن انطلاقها كان مِن منطقة الزيتون في قضاء ابي غريب غربي العاصمة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني يعلن عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني يعلن عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).