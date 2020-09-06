بعد أيام على تعليق الطيران بين البلدين.. إغلاق السفارة العراقية في تركيا

2020/09/06 | 21:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن السفير العراقي في انقرة حسن الجنابي، الاحد، عن اغلاق السفارة العراقية في تركيا، معربا عن أسفه لهذا القرار.

وقال الجنابي في منشور له على الفيسبوك، "نعلن بأسف شديد غلق السفارة العراقية امام المراجعين حتى الاثنين 14 ايلول".

واوضح، "فقد تأكدنا قبل قليل بأن احد المراجعين الذين تابع معاملته لعدة ايام داخل البناية ولامس أكثر من موظف كان مصابا بكوفيد-19، وسنقوم خلال الاسبوع هذا بتعفير البناية بصورة دقيقة ثم فحص الموظفين جميعا قبل بدء الدوام".

وتابع، "نعتذر من المواطنين الذين سجلوا للمراجعة هذا الاسبوع وسيرحل التسجيل حتى الاسبوع المقبل، ارجو تفهم الدوافع وهو المحافظة على صحة الجميع".

وكان الجنابي أكد ، الاربعاء 2 أيلول الجاري، اتخاذ السلطات التركية قرارا بتعليق الطيران مع العراق.

وأوضح الجنابي في منشور له بموقع "فيسبوك" إن "تعليق الطيران بين البلدين حتى الأول من تشرين الأول المقبل، ليس قرارا عراقيا، معربا عن أمله في أن تفتح الأجواء بأقرب فرصة".

ولفت إلى أن معلوماته تشير إلى أن "القرار اتخذ بناء على طلب وزارة الصحة التركية، وبالتالي فهو متعلق بمحاولات السيطرة على انتشار وباء كورونا"

يشار إلى أن سلطة الطيران المدني العراقي أعلنت مؤخرا، أن سلطة الطيران المدني التركية مددت تعليق رحلاتها الجوية من وإلى العراق لغاية الأول من تشرين الأول المقبل، موضحة أن عودة العراقيين من تركيا إلى العراق ستجري عن طريق القنوات الدبلوماسية.

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