حريّة التعبير تشمل حرق الكتب أيضاً - زاهر رفاعية

2020/09/06 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زاهر_رفاعية لا يوجد في اللغة العربية كلمة "حريّة" بل يوجد تعريب لهذه الكلمة عن اللغات الأخرى وهذه هي الحالة الوحيدة التي ينطق بها العرب هذه الكلمة.



أما عيش هذه القيمة والإيمان بها واحترامها فالعرب لا يعرفون شيئاً عن ذلك إطلاقاً.



وإذا ما انتقلنا إلى الإسلام وتعاليمه سنجده بوضوح يعني "اللاحريّة" .



الإسلام هو أن تكون عبداً "لله" .



إلى هذا الحد لا توجد مشكلة لو أنّ معنى العبوديّة لله وقف عند حدود التعبّد الطقوسي ......





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