2020/09/06 | 21:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه الجهات المعنية بتعديل التصميم الأساسي لمحافظة البصرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه الجهات المعنية بتعديل التصميم الأساسي لمحافظة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).