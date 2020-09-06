برئاسة الكاظمي: اجتماع حكومي بشأن البصرة.. مشاريع جديدة ضمن موازنة 2021

2020/09/06 | 21:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الاحد، مع عدد من الوزراء والمسؤولين المشاريع الخدمية في محافظة البصرة. وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، تلقى "ناس" نسخة منه (6 أيلول 2020) إنه "عقد رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اجتماعا مع كل من وزراء النفط والإعمار والاسكان والموارد المائية ومحافظ البصرة، إضافة الى عدد من المسؤولين الحكوميين، تمت خلاله مناقشة تنفيذ المشاريع الخدمية في محافظة البصرة، ومشاريع الإعمار فيها".

ووجّه الكاظمي، وفقاً للبيان، بـ "بإدراج مشروع قناة البدعة الأنبوبي ضمن موازنة عام 2020، مع الإسراع بوتيرة العمل فيها لإنجازها، فيما وجّه بان يدرج مشروع ماء البدعة الإستراتيجي ضمن موازنة عام 2021".

كما وجّه "الجهات المعنية بتعديل التصميم الأساسي لمحافظة البصرة، بما يمكّن الحكومة من إضافة المزيد من المشاريع التنموية، ويحقق أفضل الخدمات لأهالي البصرة".

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