2020/09/06 | 21:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]قال المتنبئ الجوي صادق عطية، الاحد، ان "الارتفاع بدرجات الحرارة مافوق معدلاتها العامة يستمر لغاية بداية الاسبوع الاخير من شهر ايلول الحالي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ: درجات الحرارة مستمرة حتى نهاية اخر اسبوع من ايلةل الجاري ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ: درجات الحرارة مستمرة حتى نهاية اخر اسبوع من ايلةل الجاري ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).