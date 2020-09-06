2020/09/06 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطباء العراق يحتجّون ومحتجزو رفحاء يطالبون بصرف المستحقّات حملة الشهادات يهدّدون بخطوات تصعيدية حتى تحقيق مطلب التعيين بغداد – قصي منذر تظاهر العشرات من حملة الشهادات العليا في منطقة العلاوي بالقرب من مقر الحكومة ، فيما احتج العشرات من خريجي المجموعة الطبية امام مبنى وزارة الصحة للمطالبة بتطبيق قرار مجلس الوزراء وزجهم في المؤسسات الصحية […]

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