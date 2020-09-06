2020/09/06 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إرتفاع جديد بالوفيات وموقف الإصابات بتزايد مستمر نجاح ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في ذي قار بغداد – الزمان سجلت وزارة الصحة والبيئة ارتفاعا بعدد الوفيات التي بلغت 90 حالة في ظل تزايد الاصابات اليومية المركدة بكورونا.وقالت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي الذي تلقته (الزمان) امس انه (تم فحص 22772 نموذجا في المختبرات المختصة ، […]

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