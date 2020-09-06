2020/09/06 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرق النوادي الإجتماعية يناشد الحكومة إستئناف نشاطاته بغداد – الزمان ناشدت ادارات ثلاثة من اعرق النوادي الاجتماعية في بغداد، رئيس خلية الازمة الصحية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فك حالة الاغلاق المفروضة على نوادي العلوية والصيد والهندية.وقال رئيس الهيئة الادارية لنادي العلوية اقدم هذه النوادي (تأسس عام 1924 ) فلاح كمونة، انه (تم غلق النادي […]

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