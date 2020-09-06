2020/09/06 | 21:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على مطار بغداد الدولي، أحدها سقط على مرآب للعجلات في المطار المدني، مما أدى إلى تضرر 4 عجلات مدنية للمواطنين".

وأضافت، أن "انطلاقها تبين أنه كان مِن منطقة الزيتون في قضاء أبي غريب غربي العاصمة".

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