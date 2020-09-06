مودريتش ومستقبله مع ريال مدريد

2020/09/06 | 21:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيف معتز محي

تحدث لوكا مودريتش، نجم نادي ريال مدريد الإسباني وقائد المنتخب الكرواتي، عن مستقبله في النادي الملكي، وإمكانية مشاركته مع منتخب بلاده في بطولتي كأس أمم أوروبا وكأس العالم القادمتين.

وتحدث النجم الكرواتي صاحب الـ 34 عامًأ للحديث عن مستقبله في ريال مدريد قائلًا: “في عمري هذا لا تضع خطط كبيرة، لدي موسم واحد متبق وأريد أن أقدم كل شئ للفوز بشئ، سيكون من الرائع أن أنهي به مسيرتي في ريال مدريد ولكن هذا ليس قراري، هو قرار ريال مدريد.

أريد أن أظهر للجميع بإمكاني اللعب جيدًا وإذا لم يكن مع ريال مدريد فمن الممكن مع نادي آخر.

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