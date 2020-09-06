تضرر 4 عجلات مدنية .. الاعلام الامني يعلن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي

2020/09/06 | 21:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واه ـ بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني مساء الاحد ، عن “سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، مساء اليوم الأحد ، أحدها سقط على مرآب للعجلات في المطار المدني، مما ادى الى تضرر ٤ عجلات مدنية للمواطنين، وقد تبين أن انطلاقها كان مِن منطقة الزيتون في قضاء ابي غريب غربي العاصمة.

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