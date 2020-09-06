سباق الرئاسة الأميركي.. مخاوف من

2020/09/06 | 21:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شبكة "إيه بي سي" الأميركية، إن ملايين الأميركيين تسلموا استمارات لطلب التصويت عبر البريد في انتخابات الرئاسة المقبلة، من أطراف "غير رسمية"، ما يزيد الجدل بشأن هذه الطريقة في التصويت، والتي حذر منها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من قبل

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