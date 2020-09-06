حريق في جامعة النهرين ببغداد

2020/09/06 | 21:53 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} نشب حريق داخل جامعة النهرين بمنطقة الجادرية ببغداد مساء اليوم الأحد.





وتوجهت فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق فيما أشارت مصادر الى ان الحادث وقع في القاعة الرياضية في الجامعة.

عمار المسعودي

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