رئيس مجلس الوزراء يعقد اجتماعا بشان البصرة

2020/09/06 | 21:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، اجتماعاً مع عدد من الوزراء والمسؤولين بشان محافظة البصرة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عقد، اليوم الأحد، اجتماعا مع كل من وزراء النفط والإعمار والاسكان والموارد المائية ومحافظ البصرة، إضافة الى عدد من المسؤولين الحكوميين، تمت خلاله مناقشة تنفيذ المشاريع الخدمية في محافظة البصرة، ومشاريع الإعمار فيها”.

ووجّه الكاظمي خلال الاجتماع، “بإدراج مشروع قناة البدعة الإنبوبي ضمن موازنة عام 2020، مع الإسراع بوتيرة العمل فيها لإنجازها، فيما وجّه بان يدرج مشروع ماء البدعة الإستراتيجي ضمن موازنة عام 2021”.

كما وجّه الكاظمي الجهات المعنية، “بتعديل التصميم الأساسي لمحافظة البصرة، بما يمكّن الحكومة من إضافة المزيد من المشاريع التنموية، ويحقق أفضل الخدمات لأهالي البصرة”.

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