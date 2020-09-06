بالوثيقة.. جدول أعمال جلسة البرلمان غدا الأثنين

2020/09/06 | 21:54 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا إن آر تي

نشرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الأحد، جدول أعمال جلسة البرلمان الثانية للفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة المقررة يوم غد الاثنين، 7 أيلول الجاري، حيث تضمن جدول الاعمال 6 فقرات.

وبحسب جدول الأعمال الذي اطلع عليه "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (6 أيلول 2020)، فان أبرز فقرات جدول أعمال جلسة مجلس النواب هو عرض سير الاجراءات التشريعية لمشاريع ومقترحات القوانين المحالة إلى اللجان النيابية كافة، والقراءة الأولى لمشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة التصدي لفيروس كورونا.

ولفت إلى ان جلسة مجلس النواب تبدأ الساعة الواحدة بعد الظهر.

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