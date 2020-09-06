الكاظمي يصدر 3 توجيهات خاصة بمحافظة البصرة

2020/09/06 | 21:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد، عدة توجيهات بخصوص محافظة البصرة ومنها ادراج مشروعين اروائيين ضمن موازنتي هذا العام والعام المقبل وتعديل التصميم الاساسي للمحافظة.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم (6 ايلول 2020) ان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عقد اليوم الأحد، اجتماعا مع كل من وزراء النفط، والإعمار والاسكان، والموارد المائية ومحافظ البصرة، إضافة الى عدد من المسؤولين الحكوميين، تمت خلاله مناقشة تنفيذ المشاريع الخدمية في محافظة البصرة، ومشاريع الإعمار فيها.

ووجه الكاظمي بإدراج مشروع قناة البدعة الإنبوبي ضمن موازنة عام 2020، مع الإسراع بوتيرة العمل فيه لإنجازه، فيما وجه بان يدرج مشروع ماء البدعة الإستراتيجي ضمن موازنة عام 2021.

ووجه الكاظمي الجهات المعنية بتعديل التصميم الأساسي لمحافظة البصرة، بما يمكن الحكومة من إضافة المزيد من المشاريع التنموية، ويحقق أفضل الخدمات لأهالي البصرة.

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